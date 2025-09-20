Voyage au cœur du parc Parc forestier de la Poudrerie Vaujours

Adultes, Enfants de 8 ans et + | Gratuit sur réservation 15 personnes.

Accompagné d’un guide, partez à la découverte d’un patrimoine historique et naturel d’une richesse insoupçonnée. Au détour des chemins, laissez-vous surprendre par la multitude d’oiseaux présents sur le parc et notamment les rapaces.

Si vous avez des jumelles, pensez à les ramener.

Avec Jacky Libaud, guide-conférencier.

Point de rendez-vous: Parc forestier de la Poudrerie / Rdv à la Cour d’honneur. Accessible depuis l’entrée Eugène Burlot à Vaujours.

Parc forestier de la Poudrerie Allée Eugène-Burlot 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 89 10 17 36 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-forestier-de-la-poudrerie/ https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/voyage-au-coeur-du-parc/ »}] Les 144 hectares du Parc forestier de la Poudrerie offre à la vue du visiteur à la fois l’un des derniers témoins de l’immense forêt de Bondy et les vestiges d’une activité qui a façonné son paysage, celle de la fabrication de la poudre.

Présentation du parc

En 1867, Napoléon III décide d’y installer une poudrerie, restructurant l’ensemble du boisement. Son activité durera jusqu’en 1973. Sur les 300 bâtiments construits à l’époque, il n’en reste aujourd’hui qu’une vingtaine dont « le Clocheton », devenu le Pavillon Maurouard, les deux bâtiments du poste de garde de l’entrée principale et l’Arc de la cartoucherie qui est le vestige d’un atelier.

Dès la fin du XIXe siècle, les « poudriers » ont enrichi et entretenu les boisements qui cachaient cette activité « Défense » des regards indiscrets. L’aménagement de mares a favorisé le développement d’une faune riche et variée, accueillant de nombreux batraciens. La présence d’espèces d’oiseaux emblématiques permet d’ailleurs au parc de faire partie du site Natura 2000 en Seine-Saint-Denis.

Idéal pour les grandes promenades, le parc est traversé de façon rectiligne par le canal de l’Ourcq qui le sépare du Bois départemental des Sablons et de la Tussion ainsi que du secteur dit de la Marine. Une passerelle met en communication les deux rives du canal.

Toute l’année, l’équipe du parc propose des animations de découverte de la nature, ainsi que des activités culturelles et sportives pour tous les âges. Pour connaître en détail la programmation du parc, rendez-vous sur l’Agenda du parc.

Les services

Vous pouvez également profiter à tout moment des services et équipements proposés au sein du parc :

• Maison des abeilles et Pavillon Maurouard

• Jardin d’émerveille

• 2 aires de jeux : « Jeu du Hiboux » et « Colline de jeux du renard »

• 1 Parcours de Discgolf (zone nord du parc)

• 1 Parcours de santé

• Tables de pique-nique

• Buvette « de la coulée verte »

• Points d’eau potable

• Golf départemental de la Poudrerie (accessible depuis l’entrée « Porte de l’Ouest »)

• Canal de l’Ourcq

• Proximité d’un poney club

• Musée des Poudres

• Parking 200 places et parking pour 10 cars

• Sanitaires publics

• Une équipe d’écogardes assure l’accueil du public, la surveillance et la préservation de la biodiversité du parc Parc forestier de la Poudrerie

Allée Eugène Burlot, 93410 Vaujours

> Parc sera fermé en cas d’alerte météo.

> Aires de jeux fermées en cas de températures négatives.

En RER

Ligne B : arrêt « Sevran-Livry » ou « Vert-Galant »

En bus

Optile n°642 : arrêt « Le Parc »

Bus TVF – Ligne 8 : arrêt « Brazza »

En vélo

Piste cyclable du canal de l’Ourcq depuis la Porte de la Villette (30 min).

En voiture

RN3 depuis Paris (Porte de Pantin) puis direction Meaux « sortie Vaujours-centre »

