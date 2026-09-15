Voyage au cœur du patrimoine Château de la Droitière Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 15:00 –

Gratuit : oui Tout public

« Voyage au coeur du patrimoine »Mauves-sur-Loire en partenariat avec le Château de la Droitière, propose un cabaret ludico-littéraire-musical résolument attractif, adapté au plus large public.Créé dans dans un esprit éclectique par les interprètes de la compagnie Science 89 (deux chanteuses, un acteur, un pianiste), ce spectacle invite les spectateurs à partager non seulement l’attachement de ladite Cie pour la langue française mais rappelle également combien la vie d’artiste est faite de voyages, de rencontres non seulement dans les théâtres mais encore très souvent dans les musées, les parcs floraux, les édifices publics, les lieux historiques, les châteaux.Le choix des textes et chants opéré par les artistes de la troupe, et puisés dans le répertoire depuis le XVIe jusqu’au XXe siècles, fait appel à leur propre héritage et fait voisiner Barbara, Brassens, ou Brel avec Cadou, Hugo, Ronsard, Luneau… Sans oublier Jules Verne qui sut, en son temps, rendre hommage au bords de la Loire du côté de Mauves…

Château de la Droitière Mauves-sur-Loire 44470



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