Voyage au cœur du patrimoine local Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France samedi 20 septembre 2025.

Voyage au cœur du patrimoine Roissy Pays de France Samedi 20 septembre, 13h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

Nombre de places limitées à 30 personnes

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Circuit en bus de la zone publique de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et du musée Archéa à Louvres.

Le retour des visiteurs est prévu à la Maison de l’Environnement.

Visite ouverte aux enfants à partir de 7 ans.

Rendez-vous à la Maison de l’Environnement du Groupe ADP puis nous partirons en bus pour une visite guidée de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle. Ce parcours vous amènera dans différents endroits, notamment observer les pistes du doublet nord, la zone technique, la zone de maintenance. Ensuite, les visiteurs rejoindront en bus le musée intercommunal Archéa à Louvres où ils découvriront l’histoire de Roissy et de ses environs. Le développement de l’aéroport a permis de remarquables découvertes archéologiques : silex taillés de Paléolithique, tombes gauloises, villas gallo-romaines, villages du Haut Moyen Age, chateaux du XVIIIe siècle… c’est 30000 ans d’histoire ainsi dévoilés.

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Circuit en bus « Voyage au cœur du patrimoine local »

Alain Leduc pour Groupe ADP