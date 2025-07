Voyage au coeur du Second Empire au Château de la Tourlandry Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Voyage au coeur du Second Empire au Château de la Tourlandry

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

2025-09-20

Découvrez le château de la Tourlandry à travers une soirée exceptionnelle pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Soirée exceptionnelle dans l’esprit des fastes du Second Empire. Dans les salons du Château reconstitués comme à l’époque, avec costumes d’époque, danses historiques, ensemble musical vivez une soirée unique dans l’esprit des grandes réceptions du XIXe siècle.

Le tarif inclue l’entrée du Château, la soirée musicale, le dîner cocktail, la location et mise à disposition des costumes d’époques par l’équipe du château. Réservation obligatoire. .

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 49 56 80 13 reception@chateaudelatourlandry.fr

English :

Discover the Château de la Tourlandry through an exceptional evening for the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie das Schloss La Tourlandry durch einen außergewöhnlichen Abend anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Scoprite lo Château de la Tourlandry con una serata speciale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra el castillo de la Tourlandry en una velada excepcional con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

