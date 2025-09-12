Voyage au coeur du Second Empire au Château de la Tourlandry Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Voyage au coeur du Second Empire au Château de la Tourlandry

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Date :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Découvrez le château de la Tourlandry à travers une soirée exceptionnelle.

Soirée exceptionnelle dans l’esprit des fastes du Second Empire. Dans les salons du Château reconstitués comme à l’époque, avec costumes d’époque, danses historiques, ensemble musical vivez une soirée unique dans l’esprit des grandes réceptions du XIXe siècle.

Le tarif inclue l’entrée du Château, la soirée musicale, le dîner cocktail, la location et mise à disposition des costumes d’époques par l’équipe du château. Réservation obligatoire. .

+33 6 49 56 80 13 reception@chateaudelatourlandry.fr

English :

Discover the Château de la Tourlandry through an exceptional evening.

