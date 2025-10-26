Voyage au cœur du souffle Cabrerets

Voyage au cœur du souffle avec le jubjoteur Antoine Théry.

Durant ces concerts méditatifs, bercé par les vibrations et les résonances, on se relâche et on connecte au Soi

Voyage au cœur du souffle avec le jubjoteur Antoine Théry.

Durant ces concerts méditatifs, bercé par les vibrations et les résonances, on se relâche et on connecte au Soi. Un dialogue sans mots, un soin par la musique. Ma pratique du souffle vise à vous immerger dans l’univers des éléments, du vent à la terre, du crépitement du feu aux fonds marins. C’est un temps où le corps et l’esprit invoquent la mémoire de nos racines communes. Créant ainsi un espace de reconnexion et de transformation tant au niveau physique, énergétique et spirituel. À chaque voyage sonore, un voyage différent. J’utilise des instruments variés tels que le didjeridoo (Australie), le tambour (Égypte), la shrutibox (Inde), coquillages (Afrique), Carillon (Asie).

Sur réservations, places limitées. .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 63 52 97 14

