Voyage au cœur du vinyle Médiathèque Benoite Boulard Le Port

Voyage au cœur du vinyle Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion

Gratuit

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Médiation autour du vinyle et venez tester notre fauteuil d’écoute

Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091

