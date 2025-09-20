Voyage au cœur d’un four en pierre du début du 20e siècle au musée des ATP Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Draguignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez plonger dans l’histoire locale en visitant notre four traditionnel en pierre, témoin vivant des savoir-faire d’autrefois. Construit au début du 20e siècle, ce four authentique et ses ustensiles d’époque vous feront revivre les gestes ancestraux de la cuisson du pain.

Assistez à la mise en marche du four et découvrez les secrets de la préparation et de la cuisson dans un four traditionnel. Une occasion unique de ressentir l’ambiance de l’ancienne époque, tout en découvrant un patrimoine rare et précieux.

En clôture, du pain fraîchement cuit sera proposé à la vente. Tous les bénéfices seront reversés à une association locale, soutenant ainsi un projet solidaire.

Venez nombreux partager ce moment convivial, mêlant histoire, tradition et solidarité.

Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://www.dracenie.com/fr/musee_des_atp Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité

