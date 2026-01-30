Voyage au féminin Abbaye de Belloc Urt

Voyage au féminin

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Marie-Claire vous propose de la suivre sur les sillons creusés par ses émotions en des terres lointaines et intimes.

Le sentier est balisé par les sons de la harpe celtique qui accompagne sa voix ou la délaisse au profit de mélodies oniriques.

Marie-Claire vous propose de la suivre sur les sillons creusés par ses émotions en des terres lointaines et intimes.

Le sentier est balisé par les sons de la harpe celtique qui accompagne sa voix ou la délaisse au profit de mélodies oniriques.

Nous sommes au cœur des sentiments, sous le flot de mots posés à fleur de vie, d’une poésie sensible et vibrante. .

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 01 61 97 accueil.belloc@habitat-humanisme.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage au féminin

Marie-Claire invites you to follow her on the furrows carved by her emotions in distant, intimate lands.

The path is marked by the sounds of the Celtic harp, which either accompanies her voice or abandons it in favor of dreamlike melodies.

L’événement Voyage au féminin Urt a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans