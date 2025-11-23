VOYAGE AU JAPON AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle Isle Agde

VOYAGE AU JAPON AU CHÂTEAU LAURENS

Venez assister à différents évènements sur le Japon traditionnel dans un écrin magnifique d’Art Nouveau.

> Conférence Kimono & coiffure de 10h30 à 12h

Instructrice du kimono et de la coiffure traditionnelle japonaise, conseillère de l’association traditionnelle japonaise Oedo Yoko Sawa vous fera une démonstration de l’habillage d’un kimono traditionnel ainsi que de la mise en oeuvre d’une coiffure traditionnelle.

> Démonstration Cérémonie du thé 14h à 14h45

Professeure associée de l’école Urasenke de la cérémonie du thé, Sosetsu Kuroda vous fera vivre une expèrience unique en faisant une cérémonie du thé traditionnelle.

> Concert de Koto par Etsuko Chida de 14h à 14h45

Etsuko Chida a étudié dès l’âge de 5 ans l’art du chant et du koto dans le style particulièrement authentique de l’école Yamada.

Elle vous propose un concert unique dans un cadre unique en France.

Vous pourrez partager un moment avec l’artiste en fin de concert

Réservation en ligne https://www.billetweb.fr/voyage-au-japon

Informations 09.71.00.53.00 .

Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Come and enjoy a variety of traditional Japanese events in a magnificent Art Nouveau setting.

German :

Besuchen Sie verschiedene Veranstaltungen über das traditionelle Japan in einem wunderschönen Jugendstilgebäude.

Italiano :

Venite a godervi una serie di eventi sul Giappone tradizionale in una magnifica cornice Art Nouveau.

Espanol :

Venga y disfrute de una serie de actos sobre el Japón tradicional en un magnífico marco Art Nouveau.

