Voyage au Japon de Mamoru Hosoda au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine Aube
Ressortie de 3 pépites de Mamoru Hosoda en VF et VO sous titrée
– Les enfants loups
– La traversée du temps
– Summer Wars
« Entre technologie, fantastique et émotions universelles » L’un des réalisateurs les plus renommés de l’animation japonaise .
Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29
