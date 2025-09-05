Voyage au Japon de Mamoru Hosoda au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Voyage au Japon de Mamoru Hosoda au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-28

2025-09-05

Du 5 au 28 septembre 2025

Ressortie de 3 pépites de Mamoru Hosoda en VF et VO sous titrée

– Les enfants loups

– La traversée du temps

– Summer Wars

« Entre technologie, fantastique et émotions universelles » L’un des réalisateurs les plus renommés de l’animation japonaise .

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29

