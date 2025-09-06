Voyage au Japon « En Boucle » au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Voyage au Japon « En Boucle » au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine samedi 6 septembre 2025.

Voyage au Japon « En Boucle » au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-06

Du 6 au 28 septembre 2025

Voyage au Japon « En Boucle » un film de Junta Yamaguchi, Comédie, Fantastique, Science-Fiction

En VO sous titrée .

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Voyage au Japon « En Boucle » au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise