Voyage au Japon « Jusqu’a l’aube » au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine
Début : 2025-09-21 20:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Le dimanche 21 septembre à 20h
Avant première Ciné-Cool du film « Jusqu’a l’aube », un film de Sho Miyake
Durée 2 heures, Drame
en VO sous titrée .
Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29
