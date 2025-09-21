Voyage au Japon « Jusqu’a l’aube » au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre à 20h

Avant première Ciné-Cool du film « Jusqu’a l’aube », un film de Sho Miyake

Durée 2 heures, Drame

en VO sous titrée .

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29

