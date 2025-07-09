Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy mercredi 9 juillet 2025.

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : 6.5 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-09 15:30:00

fin : 2025-08-31 16:45:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-09-01

Que diriez vous d’un voyage au XIIIème siècle ? En compagnie des membres de la cour du capitaine châtelain, venez découvrir un Billy médiéval en plein essor.

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51 contact@vichydestinations.fr

English :

How about a trip back to the 13th century? In the company of members of the Captain Castellan’s court, come and discover a medieval Billy on the move.

German :

Wie wäre es mit einer Reise ins 13. Jahrhundert? Jahrhundert. Entdecken Sie mit den Mitgliedern des Hofes des Burghauptmanns ein mittelalterliches Billy, das sich in voller Blüte befindet.

Italiano :

Vi piacerebbe viaggiare nel 13° secolo? In compagnia dei membri della corte del capitano castellano, venite a scoprire una Billy medievale in movimento.

Espanol :

¿Te gustaría viajar al siglo XIII? En compañía de los miembros de la corte del capitán castellano, venga a descubrir una Billy medieval en movimiento.

