Voyage au Pays de la Magie Pavillon Buxerolles Limoges samedi 14 mars 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Vivez une soirée magique inoubliable ! Laissez-vous transporter par des illusions spectaculaires, des magiciens de talent et des moments d’émerveillement où le fantastique prend vie. Rires, surprises et mystère sont au rendez-vous. Croyez à l’incroyable et plongez dans un univers où la réalité s’efface.
Places limitées réservez vite !
Et cette année, tentez de gagner un ticket d’or pour un bonus magique. .
Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 77 09
English : Voyage au Pays de la Magie
