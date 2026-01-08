Voyage au Pays de la Magie Pavillon Buxerolles Limoges

Voyage au Pays de la Magie

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Vivez une soirée magique inoubliable ! Laissez-vous transporter par des illusions spectaculaires, des magiciens de talent et des moments d’émerveillement où le fantastique prend vie. Rires, surprises et mystère sont au rendez-vous. Croyez à l’incroyable et plongez dans un univers où la réalité s’efface.

Places limitées réservez vite !

Et cette année, tentez de gagner un ticket d’or pour un bonus magique. .

