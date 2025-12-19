Voyage au pays de l’autisme Rencontre d’auteurs Paul et Sophie EL KHARRAT, Espace Saint-Jacques Lambesc

Voyage au pays de l’autisme Rencontre d’auteurs Paul et Sophie EL KHARRAT

Vendredi 6 février 2026 de 18h30 à 20h30. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône

Après un premier rendez-vous en octobre, cette deuxième édition de Voyage au pays de l’autisme vous propose une rencontre avec les auteurs du livre ATYPIQUES !.

C’est autour d’un récit écrit à quatre mains que Sophie, la mère, et Paul, le fils, El Kharrat partagent leur expérience et offre des clés précieuses à tous, neurotypiques et atypiques, pour mieux comprendre l’autisme. .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63 mediatheque@lambesc.fr

English :

After the first event in October, this second edition of Voyage au pays de l?autisme will feature a meeting with the authors of the book ATYPIQUES!

