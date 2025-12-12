Voyage au pays des couleurs

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Tarif : 15.2 – 15.2 – 15.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Racontée à hauteur d’enfants cette histoire nous plonge dans le rouge ocre des peintures rupestres ou celui de Raoul Dufy, le bleu de l’estampe japonaise d’Hokusai ou celui de Geneviève Asse, le violet de Claude Monet, les motifs aborigènes d’Australie, la malice du Street Art ou le clair-obscur de Rembrandt, au gré d’un film magnifique mêlant vidéo et animation graphique. Les musiciens sur scène avec leur instrumentarium incroyable associant guitare électrique, luth oriental, clarinette et percussion d’eau, de cailloux, de tiges de verres ou encore de feuilles de papier nous emmènent dans un monde de couleurs sonores hypnotiques et virtuoses.

Un spectacle absolument poétique !



Musique originale en live au plateau : Nicolas Lelièvre : Percussions concrètes (verre, pierre, eau, papier) et Pad électronique.

Olivier Hue : Cordes (Guitare électrique et luth turc Tanbûr), clarinette et pédales d’effets.

Arts visuels à l’écran : Marc Perroud : Création vidéo et réalisation.

Marie Mellier : Animation graphique et co-réalisation.

Et la complicité de : Solène Briquet : Regards scénographiques.

Thierry Dalat : Regards picturaux.

Sans oublier : Séverine Gudin du Pavillon : Administration-production .

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10 communication@la-madeleine-troyes.fr

L'événement Voyage au pays des couleurs Troyes a été mis à jour le 2025-12-12