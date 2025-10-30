Voyage au pays des maths Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Voyage au pays des maths Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 30 octobre 2025.

Voyage au pays des maths

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Venez découvrir la série documentaire « Voyage au pays des maths » grâce à notre partenaire ARTE.

+33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English :

Come and discover the documentary series « Voyage au pays des maths » thanks to our partner ARTE.

German :

Erleben Sie die Dokumentarserie « Voyage au pays des maths » (Reise ins Land der Mathematik) dank unseres Partners ARTE.

Italiano :

Scoprite la serie di documentari « Voyage au pays des maths » grazie al nostro partner ARTE.

Espanol :

Descubra la serie documental « Voyage au pays des maths » gracias a nuestro socio ARTE.

