Voyage au pays du matin calme Médiathèque Geneviève Couteau Clisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T13:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Du 3 octobre au 22 novembre, découvrez l’exposition « Matin Calme » de Laura Dilé et Charly Baranger, créé à partir de leurs carnets de voyages et de leurs photographies pendant deux séjours en Corée du Sud entre 2014 et 2018.
La médiathèque vous a concocté une immersion dans l’univers quotidien de ce pays à travers une programmation riche et variée : initiation à la langue coréenne et à la calligraphie avec l’école coréenne de Nantes, découverte de jeux traditionnels et ateliers de fabrication de papiers pliés avec l’association KoréaNantes, atelier de croquis, escape game ainsi que les rendez-vous réguliers.

Médiathèque Geneviève Couteau 1 Place Jacques Demy 44190 Clisson Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251790085 https://www.mediatheque-clisson.net/
Laura Dilé et Charly Baranger