Voyage au Pays du vin Camping Le Domaine des Grands Lacs Parentis-en-Born
Voyage au Pays du vin Camping Le Domaine des Grands Lacs Parentis-en-Born dimanche 17 août 2025.
Voyage au Pays du vin
Camping Le Domaine des Grands Lacs 180 Rue Théophile Gauthier Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Les viticulteurs vous attendent pour vous faire découvrir leur métier passionnant et vous faire déguster le fruit de leur travail. .
Camping Le Domaine des Grands Lacs 180 Rue Théophile Gauthier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 42 82 22 gemmeursgrandslacs@gmail.com
English : Voyage au Pays du vin
German : Voyage au Pays du vin
Italiano :
Espanol : Voyage au Pays du vin
L’événement Voyage au Pays du vin Parentis-en-Born a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Grands Lacs