Voyage au Royaume Souterrain Parnay

Voyage au Royaume Souterrain

7 la basse rue Parnay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Découvrez la carrière troglodytique tunnels aux bougies, forêt souterraine, champignons et créations artisanales… Avec en exclusivité, une visite nocturne le samedi soir.

Sous la roche s’étend un monde insoupçonné… À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la carrière troglodytique vous ouvre ses portes. Traversez les tunnels éclairés par des bougies, découvrez la forêt souterraine née d’un puits de lumière, la champignonnière vivante et l’atelier de créations artisanales. Le samedi soir, une visite nocturne vous plongera dans une atmosphère unique, entre mystère, poésie et féérie.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025 le vendredi de 14h à 18h30. Le samedi de 10h à 18h30 et de 20h à 22h30. Le dimanche de 10h à 17h30. .

7 la basse rue Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 30 71 74 elfeetlutine@gmail.com

English :

Discover the troglodytic quarry: candlelit tunnels, underground forest, mushrooms and handcrafted creations? With an exclusive nocturnal tour on Saturday evening.

German :

Entdecken Sie den Höhlensteinbruch: Kerzentunnel, unterirdischer Wald, Pilze und handwerkliche Kreationen? Mit einer exklusiven Nachtführung am Samstagabend.

Italiano :

Scoprite la cava trogloditica: tunnel a lume di candela, foresta sotterranea, funghi e creazioni artigianali? Con un’esclusiva visita notturna il sabato sera.

Espanol :

Descubra la cantera troglodita: túneles a la luz de las velas, bosque subterráneo, setas y creaciones artesanales.. Con una exclusiva visita nocturna el sábado por la noche.

