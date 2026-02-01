Voyage auditif Dialogue de sources Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Voyage auditif Dialogue de sources

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Avec Dialogue de sources, Thierry Moinet (alias DJ Moth) propose un espace de création musicale original, télescopant avec gourmandise des enregistrements n’ayant jamais été produits pour se rencontrer. Il élabore ses musiques d’assemblage en combinant sur 3 platines vinyle des sources discographiques diverses (disques pédagogiques ; de bibliothèque sonore ; d’enregistrements de sons de nature ou de captation d’expression patrimoniale et d’un autre temps ; de développement personnel ou aide au bien-être ; d’entreprise ; de new-age…). Ainsi, il offre un contrepoint poétique et parfois rêveur aux thématiques les plus diverses. .

