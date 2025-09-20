Voyage autour des détails d’architecture : Savoir « fer » Hôtel de Ville Perpignan

Voyage autour des détails d’architecture : Savoir « fer » Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Pyrénées-Orientales

Itinérance gratuite sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Itinérance guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de la ville de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Partez pour une balade urbaine, pleine de charme et de surprises, à la découverte du fer sous toutes ses formes. Des grilles en dentelle aux balcons ouvragés, en passant par une tonnelle Belle Époque et le mobilier de nos rues, c’est une visite qui vous dévoile l’élégance d’un savoir-faire/fer.

Hôtel de Ville Place de la Loge, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie Edifié à partir du 13e siècle, le bâtiment d’architecture typique roussillonnaise se compose d’un vestibule dont le plafond peint, du 14e siècle, repose sur des corbeaux sculptés d’un bestiaire fantastique. La salle des mariages, autrefois salle des consuls, possède, quant à elle, un plafond à caissons de style hispano-mauresque et un décor foisonnant du 19e siècle. Le patio central abrite Méditerranée, œuvre d’Aristide Maillol.

