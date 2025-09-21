Voyage autour des détails d’architecture : savoir paraître Place de la loge Perpignan

Voyage autour des détails d'architecture : savoir paraître Dimanche 21 septembre, 16h30 Place de la loge Pyrénées-Orientales

Itinérance gratuite sans réservation.

Itinérance guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Levez les yeux et laissez-vous séduire par le théâtre de la ville ! Ici les bâtiments ne passent pas inaperçus ; ils posent et paradent ! Suivez le guide pour une virée entre cariatide coquette, mascaron bavard et façades qui en font tout un cinéma, parce qu’en ville, le paraître, c’est tout un art.

Place de la loge Place de la loge, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 38 84 À l’origine, il y avait une succession de plusieurs petites places : la place dels homes rics (des hommes riches) devant la maison des consuls (hôtel de ville) ; la place de la Llotja del Consolat de Mar (loge du consulat de mer), par extension Plaça de la Llotja, qui vit le jour au XVe siècle après l’édification de la loge de mer ; enfin, la place du poids du roi, pes del rei, où se trouve la Vénus au collier de Maillol. Ce cœur de la cité, s’il a perdu le pouvoir économique généré surtout par l’industrie drapière au Moyen Âge, concentre toujours le pouvoir politique.

