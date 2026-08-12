VOYAGE AUTOUR DU MONDE La Garden Partie Rennes

Informations pratiques

selecta Juanito el típico (animateur de l’émission https://www.c-lab.fr/emission/les-voix-du-monde.html ) propose un T🌍UR DU M🌏NDE ÉLECTR🌍P🌎P, du Pays du Soleil Levant à la Terre de Feu en passant par la Grande Bleue, au son de styles aussi divers que : bollywood, asian vibes, pop siamoise, psych-khmer, électroriental, balkan beat, arab fuzz, anadolu pop, kan ha beatbox, raï, chaâbi, afrobeat, éthiogroove, kuduro, salegy, tsapiky, maloya, sega, funana, rumba, salsa, soca, samba, forró, cumbia, chicha, gotan… world music, global groove, ethno-tech…

Dépaysement assuré par ce voyage musical, les doigts de pieds en éventail au coucher du soleil sur la Garden Partie…