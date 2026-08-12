AGENDA · Rennes
VOYAGE AUTOUR DU MONDE La Garden Partie Rennes
vendredi 21 août 2026 · La Garden Partie · Rennes
Informations pratiques
selecta Juanito el típico (animateur de l’émission https://www.c-lab.fr/emission/les-voix-du-monde.html ) propose un T🌍UR DU M🌏NDE ÉLECTR🌍P🌎P, du Pays du Soleil Levant à la Terre de Feu en passant par la Grande Bleue, au son de styles aussi divers que : bollywood, asian vibes, pop siamoise, psych-khmer, électroriental, balkan beat, arab fuzz, anadolu pop, kan ha beatbox, raï, chaâbi, afrobeat, éthiogroove, kuduro, salegy, tsapiky, maloya, sega, funana, rumba, salsa, soca, samba, forró, cumbia, chicha, gotan… world music, global groove, ethno-tech…
Dépaysement assuré par ce voyage musical, les doigts de pieds en éventail au coucher du soleil sur la Garden Partie…
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Canal B Place de la Mairie Rennes 12 août 2026