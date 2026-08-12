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AGENDA · Rennes

VOYAGE AUTOUR DU MONDE La Garden Partie Rennes

vendredi 21 août 2026 · La Garden Partie · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
22:00
Lieu
La Garden Partie
Adresse
32 boulevard Villebois Mareuil
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

selecta Juanito el típico (animateur de l’émission https://www.c-lab.fr/emission/les-voix-du-monde.html ) propose un T🌍UR DU M🌏NDE ÉLECTR🌍P🌎P, du Pays du Soleil Levant à la Terre de Feu en passant par la Grande Bleue, au son de styles aussi divers que : bollywood, asian vibes, pop siamoise, psych-khmer, électroriental, balkan beat, arab fuzz, anadolu pop, kan ha beatbox, raï, chaâbi, afrobeat, éthiogroove, kuduro, salegy, tsapiky, maloya, sega, funana, rumba, salsa, soca, samba, forró, cumbia, chicha, gotan… world music, global groove, ethno-tech…
Dépaysement assuré par ce voyage musical, les doigts de pieds en éventail au coucher du soleil sur la Garden Partie…

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