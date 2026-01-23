Voyage bain sonore Saint-Bonnet-le-Froid
SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
17h le voyage sonore aux bols tibétains invite à un retour à soi. Atelier proposé par Emmanuelle Sophrologue. 12€; sur réservation 07 88 98 27 97
SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 98 27 97
English :
5 p.m.: The sound journey with Tibetan bowls invites you to return to yourself. Workshop offered by Emmanuelle Sophrologue. 12?; booking essential 07 88 98 27 97
