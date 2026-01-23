Voyage bain sonore

SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 17:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

17h le voyage sonore aux bols tibétains invite à un retour à soi. Atelier proposé par Emmanuelle Sophrologue. 12€; sur réservation 07 88 98 27 97

SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 98 27 97

English :

5 p.m.: The sound journey with Tibetan bowls invites you to return to yourself. Workshop offered by Emmanuelle Sophrologue. 12?; booking essential 07 88 98 27 97

L’événement Voyage bain sonore Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-23 par Haut Pays du Velay Tourisme