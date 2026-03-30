Voyage baroque Temple Protestant de Port-Royal Paris
Voyage baroque Temple Protestant de Port-Royal Paris samedi 11 avril 2026.
Le chœur
CentrO et le chœur Kaléidoscope vous
accueilleront avec plaisir à leur prochain concert, où ils vous proposent un
voyage musical à l’époque baroque avec chœur, piano et violoncelle.
Au programme
Vivaldi, Bach, Scarlatti…
Direction :
Anastazija Marinkovic
Piano :
Lilimay Pallueau
Violoncelle :
Marta Pulecka
A Paris 13ème,
Temple Protestant de Port-Royal
Le samedi 11
avril 2026 à 19H30
Tarif : 15€
Le chœur CentrO et le chœur Kaléidoscope vous accueilleront avec plaisir à leur prochain concert, où ils vous proposent un voyage musical à l’époque baroque avec chœur, piano et violoncelle.
Le samedi 11 avril 2026
de 19h30 à 21h00
payant
Tarif: 15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T19:30:00+02:00_2026-04-11T21:00:00+02:00
Temple Protestant de Port-Royal 18 boulevard Arago 75013 Paris
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