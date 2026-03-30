Voyage baroque Temple Protestant de Port-Royal Paris

Le chœur

CentrO et le chœur Kaléidoscope vous

accueilleront avec plaisir à leur prochain concert, où ils vous proposent un

voyage musical à l’époque baroque avec chœur, piano et violoncelle.

Au programme

Vivaldi, Bach, Scarlatti…

Direction :

Anastazija Marinkovic

Piano :

Lilimay Pallueau

Violoncelle :

Marta Pulecka

A Paris 13ème,

Temple Protestant de Port-Royal

Le samedi 11

avril 2026 à 19H30

Tarif : 15€

Le chœur CentrO et le chœur Kaléidoscope vous accueilleront avec plaisir à leur prochain concert, où ils vous proposent un voyage musical à l’époque baroque avec chœur, piano et violoncelle.

Le samedi 11 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Tarif: 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T19:30:00+02:00_2026-04-11T21:00:00+02:00

Temple Protestant de Port-Royal 18 boulevard Arago 75013 Paris



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