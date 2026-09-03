Informations pratiques

Arcisses

Voyage Chamanique au Coeur des Âmes

Salle des Fêtes de Margon Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Embarquez pour un voyage chamanique au Cœur des Ames.

Pierre et Lilou vous attendent dans la joie et la bonne humeur pour partager leurs passions autour du bien-être du corps et de l’esprit.

Un moment pour prendre soin de soi & découvrir des pratiques réconfortantes en ce début d’automne !

Embarquez pour un voyage chamanique au Cœur des Ames ‍♀️ ‍♀️

Pierre et Lilou vous attendent dans la joie et la bonne humeur pour partager leurs passions autour du bien-être du corps et de l’esprit. Laissez-vous guider dans la fréquence de l’amour et de la connexion au tout par des chants de l’âme, les vibrations des tambours et autres instruments magiques.

Ce voyage se terminera par un temps d’union des cœurs, tous et toutes ensemble avec les tambours.

Retrouvez le programme complet sur les sites partenaires en description.

Un food-truck et une buvette seront présents.

Nous vous conseillons d’apporter tapis, coussin et plaid afin de vous installer confortablement.

Un week-end pour prendre soin de soi & découvrir des pratiques réconfortantes en ce début d’automne ! 25 .

Salle des Fêtes de Margon Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 14 53 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a shamanic journey to the Heart of Souls.

Pierre and Lilou look forward to welcoming you with joy and good cheer to share their passion for the well-being of body and mind.

A moment to take care of yourself and discover soothing practices as fall begins!

L’événement Voyage Chamanique au Coeur des Âmes Arcisses a été mis à jour le 2026-09-03 par OTs DU PERCHE