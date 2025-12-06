Voyage Chronoludique avec LAGEM au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Voyage Chronoludique avec LAGEM au Musée Marzelles

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée a souhaité associer LAGEM, l’association marmandaise, à la programmation de ses animations.

LAGEM, sera donc présente toute la journée sur les heures d’ouverture du musée et vous proposera plusieurs parcours durant lesquels il faudra résoudre des énigmes pour pouvoir ouvrir et d’accéder à la salle où se trouve une multitude de jeux auxquels vous pourrez jouer en famille ou entre amis.

Divertissement garanti !

Sur réservation .

English : Voyage Chronoludique avec LAGEM au Musée Marzelles

Chronoludic journey with LAGEM at Musée Marzelles

