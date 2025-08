Voyage dans le ciel noir Blars

Blars Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-29 18:30:00

fin : 2025-10-29 00:00:00

2025-10-29

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

En compagnie de Raphaël Mellac d’Anima’Ciel, c’est un voyage dans la voûte céleste qui vous est proposé. Au sein du site d’observation de Blars nouvellement aménagé, de la Grande Ourse à Altaïr, découvrez les secrets du ciel noir des Causses du Quercy

Annulé en cas de mauvaise météo. 30 places .

Blars 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Accompanied by Raphaël Mellac from Anima?Ciel, we invite you on a journey through the celestial vault. From the Big Dipper to Altair, discover the secrets of the dark skies of the Causses du Quercy at the newly-opened observation site in Blars

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

In Begleitung von Raphaël Mellac von Anima?Ciel wird Ihnen eine Reise in den Sternenhimmel angeboten. Entdecken Sie die Geheimnisse des dunklen Himmels der Causses du Quercy in der neu eingerichteten Beobachtungsstation von Blars, vom Großen Bären bis zu Altaïr

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Accompagnati da Raphaël Mellac di Anima?Ciel, fate un viaggio attraverso la volta celeste. Dall’Orsa Maggiore all’Altaïr, scoprite i segreti dei cieli bui sopra i Causses du Quercy nel nuovo sito di osservazione di Blars

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Acompañado por Raphaël Mellac, de Anima?Ciel, emprenda un viaje por la bóveda celeste. De la Osa Mayor a Altaïr, descubra los secretos de los cielos oscuros de las Causses del Quercy en el nuevo observatorio de Blars

L’événement Voyage dans le ciel noir Blars a été mis à jour le 2025-07-28 par Pnr des Causses du Quercy