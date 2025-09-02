Voyage dans le monde des cellules souches par Marie Caroline LE BROUSSE KERDILES Rue du Général de Gaulle Pontivy

Voyage dans le monde des cellules souches par Marie Caroline LE BROUSSE KERDILES Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 3 février 2026.

Voyage dans le monde des cellules souches par Marie Caroline LE BROUSSE KERDILES

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03 16:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Directrice de Recherche Emérite à l’Inserm

L’importance des cellules souches pour la régénération tissulaire et leur implication dans les mécanismes de cancérogenèse sont à la base de leur intérêt croissant en recherche fondamentale et en thérapie cellulaire pour la médecine régénérative. La conférence débutera par des notions très générales sur les cellules et sur les cellules souches.

La cellule souche sera définie comme étant une cellule capable d’assurer le renouvellement des cellules d’un individu tout au long de sa vie. Les différents types de cellules souches, embryonnaires et adultes, ainsi que leurs fonctions seront exposées et leurs localisations chez l’embryon, le fœtus et l’adulte au sein de sites anatomiques/environnement particuliers, appelés niches , seront détaillées et amplement illustrées. La description d’un nouveau type de cellules souches, appelées cellules souches induites à la pluripotence sera ensuite abordée. Ces cellules, obtenues au laboratoire à partir de cellules adultes, présentent des caractéristiques de cellules embryonnaires, sans en présenter certains inconvénients majeurs ; leur utilisation en thérapie cellulaire est une potentielle révolution ! La seconde partie sera centrée sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires, des cellules souches induites et des cellules souches adultes en thérapie cellulaire pour la médecine régénérative. Leurs avantages et inconvénients respectifs seront précisés. Quelques exemples de pathologies, pour lesquelles ces thérapies cellulaires sont un réel espoir, seront exposés. La conférence s’achèvera sur un aperçu des avancées dans le domaine de la thérapie cellulaire et par une réflexion critique quant à l’utilisation des cellules souches en médecine régénérative un phantasme ou une réalité ? .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Voyage dans le monde des cellules souches par Marie Caroline LE BROUSSE KERDILES Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté