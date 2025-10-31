Voyage dans le monde des enfers Musée départemental Arles antique Arles

Voyage dans le monde des enfers Musée départemental Arles antique Arles vendredi 31 octobre 2025.

Voyage dans le monde des enfers

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

La mythologie romaine, à travers les objets archéologiques, n’aura plus de secret pour les enfants. Visites enrichies d’un livret, proposées pendant les vacances scolaires (zone B).

Grâce à leur carte d’orientation, les enfants se déplacent dans le monde des morts de la mythologie romaine. Ils accompagnent Énée qui souhaite consulter son père et rencontrent sur leur chemin d’illustres personnages dont ils écoutent les histoires.



Par Gabrielle Antz, médiatrice au musée .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Roman mythology, through archaeological artifacts, will hold no more secrets for children. Tours with booklet offered during school vacations (zone B).

German :

Die römische Mythologie anhand von archäologischen Objekten wird für Kinder kein Geheimnis mehr sein. Besichtigungen, die mit einem Heft angereichert sind, werden während der Schulferien angeboten (Zone B).

Italiano :

La mitologia romana, attraverso i reperti archeologici, non avrà più segreti per i bambini. Visite con libretto disponibili durante le vacanze scolastiche (zona B).

Espanol :

La mitología romana, a través de los objetos arqueológicos, dejará de tener secretos para los niños. Visitas con folleto disponibles durante las vacaciones escolares (zona B).

L’événement Voyage dans le monde des enfers Arles a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme d’Arles