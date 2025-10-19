Voyage dans le Rétro ! Bielle

Voyage dans le Rétro ! Bielle dimanche 19 octobre 2025.

Voyage dans le Rétro !

Place du Poundet Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez vivre un moment inoubliable avec ces passionnés de véhicules anciens ! Voitures de collection ou véhicules de légende, découvrez les histoires et anecdotes dans une ambiance chaleureuse. Un évènement aux saveurs rétro, où l’on se retrouve pour admirer et partager autour de ces modèles vintages ! .

Place du Poundet Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 85 72 41

English : Voyage dans le Rétro !

German : Voyage dans le Rétro !

Italiano :

Espanol : Voyage dans le Rétro !

L’événement Voyage dans le Rétro ! Bielle a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées