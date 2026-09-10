Voyage dans le temps à l’église Saint-Nicolas d’Albiez-Montrond, Eglise Saint Nicolas , hameau de La Ville,, Albiez-Montrond

Informations pratiques

Voyage dans le temps à l’église Saint-Nicolas d’Albiez-Montrond Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint Nicolas , hameau de La Ville, Savoie

Accès en voiture. Prévoir vêtements chauds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les Aiguilles d’Arves veillent depuis des siècles sur l’église Saint-Nicolas, mais l’édifice a aussi résisté et survécu à l’épreuve du temps grâce à la vigilance de ses habitants. Laissez-vous conter son histoire lors d’une expérience sensorielle unique, et vivez ainsi un moment d’émotion et de partage, en famille ou entre amis, dans un lieu magique ! Qui sait, peut-être y rencontrerez-vous l’esprit de vos encêtres montagnards…

Visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim. Animation proposée en collaboration avec la Mairie d’Albiez-Montrond, l’association Patrimoine Montrond Savoie et l’Office du tourisme Explore Maurienne. Renseignements : 04 79 59 30 48 / 04 79 83 51 51

Eglise Saint Nicolas , hameau de La Ville, 2020 route de Chalmieu 73300 Albiez-Montrond Albiez-Montrond 73300 Montrond Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Les Aiguilles d’Arves veillent depuis des siècles sur l’église Saint-Nicolas, mais l’édifice a aussi résisté et survécu à l’épreuve du temps grâce à la vigilance de ses habitants. Laissez-vous conter…