Voyage dans le temps à l’Hôtel de ville – Animations en réalité augmentée Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Voyage dans le temps à l’Hôtel de ville – Animations en réalité augmentée 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des 90 ans de l’Hôtel de ville, laissez-vous transporter dans le Boulogne-Billancourt des années 1930 grâce à une expérience de réalité augmentée, un jeu de l’oie surdimensionné, une maquette manipulable en bois et un atelier participatif de maquette en Lego. Les visiteurs peuvent également assister à l’évolution de l’église Notre-Dame depuis 1319 et prendre part à sa restauration jusqu’en 1891 en incarnant l’architecte Eugène Millet à travers une animation en réalité augmentée.

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185300 http://boulognebillancourt.com Décidé par le maire communiste André Morizet, créé par l’architecte Tony Garnier et achevé en 1934, ce bâtiment est un chef d’œuvre de l’Art déco et un symbole de l’union des deux villes : Boulogne et Billancourt. M° Marcel Sembat, parking Hôtel de Ville

Visite libre

©Ville de Boulogne-Billancourt