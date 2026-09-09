Voyage dans le temps à travers une déambulation dans le village, Mairie de Dargoire, Dargoire
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Dargoire · Dargoire
Informations pratiques
Voyage dans le temps à travers une déambulation dans le village Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie de Dargoire Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Des élus et des habitants vont incarner des personnages historiques à travers des narrations interactives avec le public pour faire revivre les moments forts de l’histoire de Dargoire :
* les conditions de travail des enfants à la mine
* les acteurs de la résistance
* les seigneurs partis en croisades
* la dernière maitresse de Dargoire (Isabeau d’Harcourt)
* les notaires de Dargoire
* découverte de la motte castrale et de la biodiversité du site
Mairie de Dargoire 9 rue des remparts 42800 Dargoire Dargoire 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 75 53 57 http://dargoire.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine10 »}] 2 refuges LPO et école maternelle Parking de l’école
Des élus et des habitants vont incarner des personnages historiques à travers des narrations interactives avec le public pour faire revivre les moments forts de l’histoire de Dargoire :
©mairie de Dargoire