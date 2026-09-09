Voyage dans le temps à travers une déambulation dans le village, Mairie de Dargoire, Dargoire

Informations pratiques

Voyage dans le temps à travers une déambulation dans le village Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie de Dargoire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Des élus et des habitants vont incarner des personnages historiques à travers des narrations interactives avec le public pour faire revivre les moments forts de l’histoire de Dargoire :

* les conditions de travail des enfants à la mine

* les acteurs de la résistance

* les seigneurs partis en croisades

* la dernière maitresse de Dargoire (Isabeau d’Harcourt)

* les notaires de Dargoire

* découverte de la motte castrale et de la biodiversité du site

Mairie de Dargoire 9 rue des remparts 42800 Dargoire Dargoire 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 75 53 57 http://dargoire.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine10 »}] 2 refuges LPO et école maternelle Parking de l’école

Des élus et des habitants vont incarner des personnages historiques à travers des narrations interactives avec le public pour faire revivre les moments forts de l’histoire de Dargoire :

©mairie de Dargoire