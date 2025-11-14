Voyage dans le temps – Atelier immersif Chronographe (Le) Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 15:00 – 16:00

À l’aide de sa machine à voyager dans le temps, l’artiste et facilitatrice Annaïg Plassard vous emmène sur les méandres de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre, pour visiter des passés passionnants et des futurs enthousiasmants !

