Voyage dans le temps – Atelier immersif Le Chronographe Rezé

Voyage dans le temps – Atelier immersif Dimanche 25 janvier 2026, 15h00, 16h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Entrée + médiation

– Enfants (7-18 ans) : entre 2.50€ à 6€

– Adultes : 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-25T15:00:00+01:00 – 2026-01-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-01-25T16:30:00+01:00 – 2026-01-25T17:30:00+01:00

À l’aide de sa machine à voyager dans le temps, l’artiste et facilitatrice Annaïg Plassard vous emmène sur les méandres de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre, pour visiter des passés passionnants et des futurs enthousiasmants !

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home »}, {« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

À l’aide de sa machine à voyager dans le temps, Annaïg Plassard vous emmène le long de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre, pour visiter des passés passionnants et des futurs enthousiasmants !

@AnnaïgPlassard