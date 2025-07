Voyage dans le Temps au Château de Maupassant ! VIHIERS Lys-Haut-Layon

Venez passer l’après midi au Château de Maupassant un évènement pour toute la famille à partir de 6 ans.

A 16h, spectacle de marionnettes à gaine intergénérationnel « René et l’oiseau chevalier », avec Mathilde et Julie de la Air Brouette Cie.

Durée 45 mn.

Réservation conseillée au 06 28 29 16 03.

Visite du château de Maupassant pour les spectateurs avec Annie de l’association Vihiers Patrimoine deux créneaux possibles, 14h30 ou 17h.

Durée 30 mn.

Nombre de places limité, réservation nécessaire au 06 28 29 16 03.

Tarifs 8€ pour le spectacle / 2€ pour la visite. .

VIHIERS 70 rue Nationale Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 29 16 03 airbrouettecie@gmail.com

English :

Come and spend an afternoon at Château de Maupassant: an event for the whole family from age 6 upwards.

German :

Verbringen Sie einen Nachmittag im Château de Maupassant: eine Veranstaltung für die ganze Familie ab 6 Jahren.

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio al Castello di Maupassant: un evento per tutta la famiglia dai 6 anni in su.

Espanol :

Venga a pasar una tarde en el Château de Maupassant: un evento para toda la familia a partir de 6 años.

