Voyage dans le temps au musée – Visite guidée du musée Dupuy-Mestreau Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Voyage dans le temps au musée – Visite guidée du musée Dupuy-Mestreau 20 et 21 septembre Musée Dupuy-Mestreau Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Informations : 05 46 93 36 71.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Au cœur de cet hôtel particulier exceptionnel, découvrez les objets insolites et oubliés des temps passés, rassemblés par Abel Mestreau, collectionneur passionné.

Le musée se visite également librement.

Musée Dupuy-Mestreau 4 Rue Monconseil, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546933671 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees/ Construit en 1738 pour le marquis Antoine Guinot de Monconseil, l’hôtel fût de 1790 à 1810 le siège de la préfecture de la Charente-Inférieure et devint musée en 1920.

Le décor se résume en bas-reliefs et consoles au balcon pour le style rocaille à la mode. A l’intérieur, le grand escalier en pierre avec sa balustrade en fer forgé est l’un des plus beaux éléments architecturaux. Les autres aménagements sont issus de remplois (plafonds peints des châteaux de Romegoux et de la Forêt ; lambris du château de Tonnay-Charente).

Cet édifice est le seul exemple d’architecture représentative du goût officiel de la première moitié du XVIIIe siècle en Saintonge.

© Ville de Saintes