Voyage dans le temps au théâtre Michel Portal Théâtre Michel-Portal Bayonne

Voyage dans le temps au théâtre Michel Portal 19 et 20 septembre Théâtre Michel-Portal Pyrénées-Atlantiques

Nombre de places limité. Ouverture des réservations sur place 30 minutes avant le départ. Gratuit.

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Une traversée dans l’histoire et l’envers du décor du théâtre Michel-Portal, un des lieux culturels emblématiques de Bayonne.

Animée par la Scène nationale du Sud-Aquitain.

Théâtre Michel-Portal 12 place de la Liberté , 64100, Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mathieu Prat