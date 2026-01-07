Voyage dans les étoiles et les mythes grecs Montargis
Voyage dans les étoiles et les mythes grecs
Montargis Loiret
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-25
En compagnie d’Amandine Marshall, spécialiste de la mythologie grecque et auteur de Les contes de Séléné mythes grecs du ciel étoilé et de Légendes du ciel étoilé. Petits et grands partiront à la découverte d’histoires racontant la création de quelques-unes des constellations de notre ciel et pourront s’essayer à dessiner les constellations de leur choix à partir de la position de leurs étoiles. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Journey to the stars and Greek myths
