Voyage dans les étoiles et les mythes grecs Montargis

Voyage dans les étoiles et les mythes grecs

En compagnie d’Amandine Marshall, spécialiste de la mythologie grecque et auteur de Les contes de Séléné mythes grecs du ciel étoilé et de Légendes du ciel étoilé. Petits et grands partiront à la découverte d’histoires racontant la création de quelques-unes des constellations de notre ciel et pourront s’essayer à dessiner les constellations de leur choix à partir de la position de leurs étoiles. .

English :

Journey to the stars and Greek myths

