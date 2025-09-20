Voyage dans l’imaginaire japonais à travers les estampes Ukiyo-e Médiathèque les Silos Chaumont

Voyage dans l'imaginaire japonais à travers les estampes Ukiyo-e Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque les Silos Haute-Marne

Gratuit

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Les estampes japonaises Ukiyo-e, apparues au Japon au XVIIe siècle, illustrent avec finesse paysages, figures populaires et scènes de la vie urbaine. Servies par la virtuosité de leurs auteurs, elles ont fasciné les collectionneurs occidentaux dès le XIXe siècle.

Cette conférence, animée par Georges Magnier, directeur des Musées de Reims, vous invite à explorer la richesse de l’imaginaire japonais, les techniques d’estampe et le destin singulier de ces œuvres, à travers les pièces conservées à la médiathèque Les Silos de Chaumont. Une occasion rare d’entrer dans l’univers raffiné de l’Ukiyo-e.

Médiathèque les Silos 7-9 avenue Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXe siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent aussi de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment

