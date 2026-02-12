Voyage dans l’irréel Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Voyage dans l’irréel

Samedi 4 avril 2026 de 20h30 à 22h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Intrigue, interroge, un voyage dans la réalité, le rêve, la fiction ? entre conscient et inconscient……

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

English :

Intrigue, questions, a journey into reality, dream, fiction? between conscious and unconscious?

