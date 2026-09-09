Informations pratiques

Luc-sur-Aude

VOYAGE DE DÉCOUVERTE DE L’ÉCOTOURISME EN HAUTE VALLÉE DE L’AUDE

Luc-sur-Aude Aude

Tarif : 345 – 345 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-09

Un circuit immersif et exclusif conçu avec l’équipe de Defismed, partenaire national des Imaginaires en Transition, qui met en lumière les nombreuses histoires emblématiques d’un tourisme prenant soin du Vivant — notamment à travers la réalisation de films.

Au programme

Les horaires exacts du programme seront envoyés lors de la convo­ca­tion

Vendredi 9

Arri­vée et soirée confé­rence débat à Luc-sur-Aude

17h00 : Accueil dans la petite commune de à Luc-sur-Aude par Delphine, fonda­trice des Imagi­naires en Tran­si­tion et de la nouvelle marque de voyages Voyages Vivants.

Samedi 10

Immersion à Luc-sur-Aude, village en tran­si­tion et randon­née vers Serres

Parcours : 11 km : +272m/-526m – 2h30 facile étalés sur la jour­née avec arrêts

9h00 : accueil par Mr le Maire de Luc-sur-Aude pour une présentation des initiatives et projets à travers un parcours dans le village : parc solaire, éco-quar­tier, concen­tra­teur solaire accompagné par des membres de l’équipe du collectif citoyens.

Le parcours continuera jusqu’à Castillou situé à l’extérieur du cœur du village, parmi les cultures de plantes aroma­tiques et les instal­la­tions de transformation d’Eaux Florales Castillou qui seront présen­tées.

Déjeuner piquenique préparé par la boulangerie bio du village.

14h00 : activité apiculture avec Adrien, conférence autour de la biodiversité, atelier autour de la vie sociale des abeilles et les parallèles avec notre société humaine. Si les condi­tions le permettent, ouverture de ruches.

15h30 : continuation vers Serres par les Terres Rouges, paysages aux allures de Far West.

17h30 : arrivée sur Serres par les vignobles Therez. Présentation de l’exploitation familiale et dégustation.

19h00 : Soirée publique “le tourisme au service du Vivant” au café-cultu­rel Le Cerf Volant animée par Eric Raulet, Président de Defismed. Présentation de projets, d’acteurs et débats.

Diner buffet composés de produits aux couleurs locales et de saison.

Nuit dans la ferme du Carla.

Dimanche 11

Savoirs faires authentiques autour de Rennes-le-Château

Parcours : 7,5 km : +400m/-561m – 2h30 Facile accompagnés d’ânes bâtés

Réveil immersif dans le végétal. Petit-déjeuner dans l’écolieu.

8h30 : balade sensorielle & initiation botanique avant de participer à un atelier artisanal pour mieux expérimenter les gestes et les savoirs avec Adeline de la Bonne Fame, paysanne-herboriste multi-culturelle.

11h00 : au départ du Carla, randonnée guidée au rythme des ânes avec Romain pour rejoindre la ferme d’élevage régénérative de la Coume Sourde.

Déjeuner pique-nique sur les chemins.

14h00 : visite découverte de la Coume

Retour au Carla en fin de journée et continuation vers la prochaine étape du gîte de la Maison de la Nature de Bugarach.

Diner libre et nuit en dortoirs.

Lundi 12

Domaine de l’eau salé de Sougraignes + optionnel (montée du Bugarach)

Petit-déjeuner au gite.

9h00 : accompagnés par le Parc Naturel Corbières Fenouillèdes et l’office de tourisme du Limouxin, randonnée autour du Domaine de l’Eau Salée à Sougraignes .

Puis, pour les plus courageux, accompagnés de Romain, accompagnateur montagne, ascension partielle du Pic de Bugarach

Départ en fonction des activités.

Prolongation du séjour possible : nous consulter .

Luc-sur-Aude 11190 Aude Occitanie +33 6 71 21 24 29 contact@lesimaginairesentransition.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VOYAGE DE DÉCOUVERTE DE L’ÉCOTOURISME EN HAUTE VALLÉE DE L’AUDE Luc-sur-Aude a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Limouxin