Voyage de ville en campagne Histoires pour les 3-7 ans Molsheim

Voyage de ville en campagne Histoires pour les 3-7 ans

1 Cour des Charteux Molsheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

A l’occasion des Nuits de la lecture, viens nous retrouver lors d’une séance d’histoires pour un voyage de ville en campagne.

Inscription auprès de la section jeunesse de la médiathèque.

Les 10èmes Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026. Elles porteront cette année sur le thème des villes et campagnes.

Des milliers d’évènements seront programmés partout en France (bibliothèques, librairies, musées, établissements scolaires, lieux culturels et artistiques…) et au-delà des frontières avec pour objectif de fédérer acteurs du livre et lecteurs et célébrer le plaisir de lire. .

1 Cour des Charteux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26

