Voyage d’émotions, Atelier de la Microfolie Bourgueil

Voyage d’émotions, Atelier de la Microfolie

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Plongez dans des histoires autour de l’amour et des émotions, suivie de jeux et d’activités ludiques pour explorer et comprendre les émotions.

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 71 58 32 lilou.cherriau@bourgueil.fr

English :

Immerse yourself in stories about love and emotions, followed by games and fun activities to explore and understand emotions.

