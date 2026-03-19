Voyage des 30 ans du comité des fêtes

Coursan-en-Othe Aube

Tarif : 20 – 20 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 juillet COURSAN-EN-OTHE Voyage des 30 ans du comité des fêtes. Départ 13h place Rambourgt.

Ça y est, les inscriptions sont lancées pour le voyage des 30 ans !!! Voici le déroulé

Le 11 juillet, départ en bus à 13h, sur la place Rambourgt à Coursan-en-Othe.

En route direction Guédelon, château médiéval en construction avec les outils et méthodes de l’époque.

Le comité avait organisé une sortie pour le visiter en 2010. Il est grand temps de constater les avancées !

Après une après midi bien riche, on reprend le bus, direction Saint-Fargeau. Un excellent repas nous attend au Bistrot du Château. Puis nous assisterons au réputé spectacle de Son et Lumières Laser au Château de Saint Fargeau ! Nous rentrerons en bus, les yeux pleins d’étincelles !

Nombre de places limitées à 50. Réservez vite !

Contact contact@coursan.net .

Coursan-en-Othe 10130 Aube Grand Est contact@coursan.net

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English :

L’événement Voyage des 30 ans du comité des fêtes Coursan-en-Othe a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance