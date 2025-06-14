Voyage dessiné à Martigues Ferrières Martigues

Voyage dessiné à Martigues Ferrières Martigues samedi 14 juin 2025.

Voyage dessiné à Martigues

Samedi 14 juin 2025 de 9h30 à 12h.

Dimanche 28 septembre 2025 de 14h à 16h30. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:30:00

fin : 2025-06-14 12:00:00

Date(s) :

2025-06-14 2025-09-28

Prêts pour un voyage dessiné ? En partenariat avec l’association Esprit carnets, cette visite créative vous emmènera au musée Ziem avant de vous installer dans les ruelles martégales où vous apprendrez à croquer ce que vous voyez ! Sur réservation.

Matériel non fourni. Apporter chaise pliante, crayons, aquarelle, carnet de dessin, godet et pinceaux.



Dans le cadre de l’exposition « Voyages, relier le monde », visible du 17 mai au 1er octobre 2025.

Au sujet de l’exposition

Dialoguant entre peintures, dessins, affiches, photographie naissante ou plus contemporaine, mobilier archéologique et carnets de croquis, cette nouvelle présentation réunit 200 œuvres issues des collections du musée.

Nous suivrons les traces de l’artiste-voyageur Félix Ziem et des peintres tels Francis Picabia, Raoul Dufy ou André Derain.



Ce nouveau parcours permet également de mettre en lumière des artistes méconnus comme René Seyssaud ou David Dellepiane ainsi que des œuvres inédites ou peu présentées. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Are you ready for a drawing trip? In partnership with the Esprit carnets association, this creative tour will take you to the Ziem museum before moving on to the narrow streets of Martégales, where you’ll learn how to sketch what you see! Bookings required.

German :

Sind Sie bereit für eine gezeichnete Reise? In Zusammenarbeit mit dem Verein Esprit carnets führt Sie diese kreative Tour zum Ziem-Museum, bevor Sie sich in den Gassen von Martégales niederlassen, wo Sie lernen, das zu skizzieren, was Sie sehen! Mit Voranmeldung.

Italiano :

Siete pronti per un viaggio di disegno? In collaborazione con l’associazione Esprit carnets, questo tour creativo vi porterà al museo Ziem prima di passare alle stradine di Martégales, dove imparerete a disegnare ciò che vedete! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¿Está preparado para un viaje de dibujo? En colaboración con la asociación Esprit carnets, esta excursión creativa le llevará al museo Ziem antes de adentrarse en las callejuelas de Martégales, donde aprenderá a dibujar lo que ve. Reserva obligatoria.

L’événement Voyage dessiné à Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme de Martigues