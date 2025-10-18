Voyage d’étude CAUE Rhône Métropole, Lyon 1er Lyon

Voyage d’étude Samedi 18 octobre, 09h00 CAUE Rhône Métropole, Lyon 1er Métropole de Lyon

Participation aux frais demandée : 25 euros (20 euros pour les étudiant-e-s)

Participez au traditionnel voyage d’étude du CAUE Rhône Métropole à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture sur le thème « Architecture du quotidien » !

Samedi 18 octobre, réservez votre journée pour partir à la découverte de deux projets lauréats du prix régional Valeurs d’exemples : l’éco-quartier rural de « La Motte » sur la commune de Meys (Atelier de Montrottier architecte) et la Cafétéria Universitaire d’ECAM LaSalle à Lyon (Vurpas architecte).

Départ devant l’hôtel des Postes (Bellecour) à 9h et retour à Lyon pour 17h.

Pré-inscriptions obligatoires au lien suivant : https://forms.cloud.microsoft/e/APHLPm7kcy ou par téléphone : 04 72 07 44 55

CAUE Rhône Métropole, Lyon 1er 6 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 07 44 55 https://www.caue69.fr/

© Benoit Alazard – Atelier de Montrottier – Logements à Meys